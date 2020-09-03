Ağustos ayı enflasyon 2020: TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları kaç? Sektörlere göre enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Ağustos ayında enflasyon aylık %0,86 artarken yıllık enflasyon %11,77 oldu. Beklenti ise %11,88 şeklindeydi. Ağustos ayı enflasyon beklentisi 2020 merak ediliyordu. İşte, yanıtı...

TÜFE oranı kaç? Ağustos'ta aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,86, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,35 artış gösterdi. TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,77 yükseldi.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in açıkladığı Ağustos ayı enflasyon oranlarına göre, TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,27 artış gerçekleşti.

SEKTÖRLERE GÖRE ENFLASYON ORANLARI

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,37 ile haberleşme, %6,61 ile eğlence ve kültür ve %8,50 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %26,99 ile çeşitli mal ve hizmetler, %14,68 ile sağlık ve %13,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

2020 yılı Ağustos ayında ana harcama gruplarında azalış gösteren diğer alanlar ise %0,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ağustos ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %5,09 ile çeşitli mal ve hizmetler, %1,56 ile ulaştırma ve lokanta ve oteller oldu.

Ağustos'ta, endekste kapsanan 418 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 53 maddenin ortalama fiyatında değişim yaşanmadı. 273 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,30, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,59 artış gerçekleşti.