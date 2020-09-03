Ağustos ayı enflasyon 2020: TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları kaç? Sektörlere göre enflasyon rakamları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ağustos ayı enflasyon 2020: TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları kaç? Sektörlere göre enflasyon rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Ağustos ayında enflasyon aylık %0,86 artarken yıllık enflasyon %11,77 oldu. Beklenti ise %11,88 şeklindeydi. Ağustos ayı enflasyon beklentisi 2020 merak ediliyordu. İşte, yanıtı...

Ağustos ayı enflasyon 2020: TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları kaç? Sektörlere göre enflasyon rakamları
03.09.2020 11:41 | Son Güncelleme: 03.09.2020 11:46

TÜFE oranı kaç? Ağustos'ta aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,86, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,35 artış gösterdi. TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,77 yükseldi.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in açıkladığı Ağustos ayı enflasyon oranlarına göre, TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,27 artış gerçekleşti.

SEKTÖRLERE GÖRE ENFLASYON ORANLARI

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,37 ile haberleşme, %6,61 ile eğlence ve kültür ve %8,50 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %26,99 ile çeşitli mal ve hizmetler, %14,68 ile sağlık ve %13,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Ağustos ayı enflasyon 2020: TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları kaç? Sektörlere göre enflasyon rakamları

2020 yılı Ağustos ayında ana harcama gruplarında azalış gösteren diğer alanlar ise %0,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ağustos ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %5,09 ile çeşitli mal ve hizmetler, %1,56 ile ulaştırma ve lokanta ve oteller oldu.

Ağustos ayı enflasyon 2020: TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları kaç? Sektörlere göre enflasyon rakamları

Ağustos'ta, endekste kapsanan 418 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 53 maddenin ortalama fiyatında değişim yaşanmadı. 273 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,30, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,59 artış gerçekleşti.

Ağustos ayı enflasyon 2020: TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları kaç? Sektörlere göre enflasyon rakamları

İlgili Haberler

Muharrem ayı nedir? Muharrem ayı ne zamandır, önemi nedir? 2020 Muharrem ayı günlere göre takvimi
Muharrem ayı nedir? Muharrem ayı ne zamandır, önemi nedir? 2020 Muharrem ayı günlere göre takvimi
Muharrem ayı orucu nedir, kaç gün oruç tutulur? Muharrem ayında yapılacak ibadetler, kılınacak namazlar nelerdir?
Muharrem ayı orucu nedir, kaç gün oruç tutulur? Muharrem ayında yapılacak ibadetler, kılınacak namazlar nelerdir?
2 Eylül Çarşamba koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı bugün kaç kişi öldü? Bugün koronavirüs vaka iyileşen, ağır hasta sayısı son durum
2 Eylül Çarşamba koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı bugün kaç kişi öldü? Bugün koronavirüs vaka iyileşen, ağır hasta sayısı son durum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Müjde Ar Sibel Can Erol Evgin Mustafa Sandal
Spor Jose Sosa Eddie Newton Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Mauricio Lemos
Daha Fazla Kız Eylül Bakan Transfer
Şu an buradasınız: Ağustos ayı enflasyon 2020: TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları kaç? Sektörlere göre enflasyon rakamları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 11:50:38. #1.14#
title