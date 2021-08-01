Ağustos 2021 Dünya Gündemi
Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkarak dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığının Hindistan'a geçmesi, ABD istihbaratının Kovid-19 hakkında açıklayacağı rapor ve ABD...
Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkarak dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığının Hindistan'a geçmesi, ABD istihbaratının Kovid-19 hakkında açıklayacağı rapor ve ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi ağustos ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.
Ağustos ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:
1 Ağustos
BMGK dönem başkanlığını Hindistan devralacak.
2 Ağustos
Kuzey Makedonya'da Cumhuriyet Bayramı olarak da anılan 1903'te başlatılan İlinden Ayaklanması ile Makedonya Halk Kurtuluşu Antifaşist Meclisinin (ASNOM) ilk oturumunun yıl dönümü kutlanacak.
5 Ağustos
G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Trieste kentinde iki gün sürecek Dijital Ekonomi ve Araştırma Bakanları Ortak Toplantısı yapılacak.
6 Ağustos
Bosna Hersek'te Igman Dağı Savunması Etkinliği düzenlenecek.
Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde 20. Uluslararası DokuFest Film Festivali başlayacak.
İkinci Dünya Savaşı'nda atılan atom bombasıyla hayatını kaybedenler anısına Hiroşima'da tören düzenlenecek.
8 Ağustos
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın kapanış töreni Ulusal Stadyum'da düzenlenecek.
9 Ağustos
ABD-Kanada sınırı Kovid-19 aşılarını tamamlayan ziyaretçilere açılacak.
İkinci Dünya Savaşı'nda atılan atom bombasıyla hayatını kaybedenler anısına Nagazaki'de tören düzenlenecek.
13 Ağustos
27. Saraybosna Film Festivali başlayacak.
Kuzey Makedonya'daki iç savaşı sonlandıran Ohri Çerçeve Antlaşması'nın 20. yıl dönümü kutlanacak.
20 Ağustos
ABD'de Uluslararası New York Otomobil Fuarı düzenlenecek.
21 Ağustos
New York Central Park'ta Kovid-19 açılımı nedeniyle konser düzenlenecek.
24 Ağustos
Kosova'nın başkenti Priştine'de 13. Prifest Uluslararası Film Festivali başlayacak.
Kovid-19 virüsünün kökeni üzerine ABD istihbaratının raporu açıklanacak.
Japonya'da 5 Eylül'e kadar sürecek Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları başlayacak.
30 Ağustos
Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek.
31 Ağustos
ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi tamamlanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu