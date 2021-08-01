Ağustos 2021 Dünya Gündemi
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Ağustos 2021 Dünya Gündemi

Ağustos 2021 Dünya Gündemi
Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel

Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkarak dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığının Hindistan'a geçmesi, ABD istihbaratının Kovid-19 hakkında açıklayacağı rapor ve ABD...

Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkarak dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığının Hindistan'a geçmesi, ABD istihbaratının Kovid-19 hakkında açıklayacağı rapor ve ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi ağustos ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Ağustos ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Ağustos

BMGK dönem başkanlığını Hindistan devralacak.

2 Ağustos

Kuzey Makedonya'da Cumhuriyet Bayramı olarak da anılan 1903'te başlatılan İlinden Ayaklanması ile Makedonya Halk Kurtuluşu Antifaşist Meclisinin (ASNOM) ilk oturumunun yıl dönümü kutlanacak.

5 Ağustos

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Trieste kentinde iki gün sürecek Dijital Ekonomi ve Araştırma Bakanları Ortak Toplantısı yapılacak.

6 Ağustos

Bosna Hersek'te Igman Dağı Savunması Etkinliği düzenlenecek.

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde 20. Uluslararası DokuFest Film Festivali başlayacak.

İkinci Dünya Savaşı'nda atılan atom bombasıyla hayatını kaybedenler anısına Hiroşima'da tören düzenlenecek.

8 Ağustos

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın kapanış töreni Ulusal Stadyum'da düzenlenecek.

9 Ağustos

ABD-Kanada sınırı Kovid-19 aşılarını tamamlayan ziyaretçilere açılacak.

İkinci Dünya Savaşı'nda atılan atom bombasıyla hayatını kaybedenler anısına Nagazaki'de tören düzenlenecek.

13 Ağustos

27. Saraybosna Film Festivali başlayacak.

Kuzey Makedonya'daki iç savaşı sonlandıran Ohri Çerçeve Antlaşması'nın 20. yıl dönümü kutlanacak.

20 Ağustos

ABD'de Uluslararası New York Otomobil Fuarı düzenlenecek.

21 Ağustos

New York Central Park'ta Kovid-19 açılımı nedeniyle konser düzenlenecek.

24 Ağustos

Kosova'nın başkenti Priştine'de 13. Prifest Uluslararası Film Festivali başlayacak.

Kovid-19 virüsünün kökeni üzerine ABD istihbaratının raporu açıklanacak.

Japonya'da 5 Eylül'e kadar sürecek Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları başlayacak.

30 Ağustos

Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek.

31 Ağustos

ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi tamamlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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