Ağustos 2020 Dünya Gündemi Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ardından yaşanan gelişmelerin yanı sıra Belarus'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri ağustos ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ardından yaşanan gelişmelerin yanı sıra Belarus'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri ağustos ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

1 Ağustos

Kovid-19 salgını sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle Rusya'dan İstanbul ve Ankara'ya uçuşlar başlayacak.

2 Ağustos

Kuzey Makedonya'da Cumhuriyet Bayramı olarak da anılan 1903'te başlatılan İlinden Ayaklanması ile Makedonya Halk Kurtuluşu Antifaşist Meclisinin (ASNOM) ilk oturumunun yıl dönümü kutlanacak.

7 Ağustos

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde 19. Uluslararası DokuFest Film Festivali başlayacak.

9 Ağustos

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenlenecek.

10 Ağustos

Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerinin TurAz Kartalı 2020 tatbikatı sona erecek.

Rusya'dan Antalya, Dalaman ve Bodrum'a yeniden uçuşlar gerçekleştirilecek.

14 Ağustos

Bosna Hersek'te bir hafta sürecek 26. Saraybosna Film Festivali başlayacak.

22 Ağustos

Türk dünyasının bilge şahsiyetlerinden Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey, vefatının 20. yılında Azerbaycan'da anılacak.

23 Ağustos

Rusya'da 3 gün süreyle 6.Uluslararası Askeri Teknik Forumu "Armiya-2020" düzenlenecek.

25 Ağustos

Kosova'nın başkenti Priştine'de 12. Prifest Uluslararası Film Festivali başlayacak.

31 Ağustos

Kırgızistan'da 31 Ağustos Bağımsızlık Günü kutlanacak.

Kaynak: AA