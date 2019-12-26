Agüero'nun Leicester'a Attığı Olağanüstü Gole Yakın Çekim
2017-18 Premier Lig sezonunda Manchester City sahasında Leicester City'i ağırladı. Manchester'ın Mavileri Leicester'ı 5-1'le dağıtırken Sergio Agüero dört gol kaydederek devleşti. Agüero'nun özellikle son golü bu akılalmaz vuruşla geldi.
26.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:17
2017-18 Premier Lig sezonunda Manchester City sahasında Leicester City'i ağırladı. Manchester'ın Mavileri Leicester'ı 5-1'le dağıtırken Sergio Agüero dört gol kaydederek devleşti. Agüero'nun özellikle son golü bu akılalmaz vuruşla geldi.
Kaynak: Dugout
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