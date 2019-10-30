Agüero 350. Maçında City'e Turu Getiriyor

30.10.2019 18:07

Manchester City, Lig Kupası Son 16 turunda Southampton'i sahasında 3-1 mağlup etti. City'nin golleri Arjantinli yıldızları Otamendi ve Agüero'dan (2) gelirken bu Arjantinli forvetin Manchester City formasıyla çıktığı 350. maç oldu.