AGÜ'ye Rektör Prof. Dr. Yılmaz atandı
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AGÜ'ye Rektör Prof. Dr. Yılmaz atandı

AGÜ'ye Rektör Prof. Dr. Yılmaz atandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu'nun ardından Abdullah Gül Üniversitesi Rektörülüğü'ne Prof. Dr. Cengiz Yılmaz atandı.

Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu'nun ardından Abdullah Gül Üniversitesi Rektörülüğü'ne Prof. Dr. Cengiz Yılmaz atandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Cengiz Yılmaz'ın atandığı bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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