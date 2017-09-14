Agü'ye Eczacılık Akademisinden Ödül

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Baran'ın, Türk Eczacıları Birliği (TEB) Eczacılık Akademisi 2017 Yılı Teşvik Ödülü'ne layık görüldüğü bildirildi.



Üniversiteden yapılan açıklamada, TEB Eczacılık Akademisinin Teşvik Ödüllerinin, 2005 yılından bu yana eczacılık bilimleri alanında araştırma yapan bilim insanlarının seçkin araştırma, çalışma ve hizmetlerini değerlendirmek, üstün niteliklerini onayarak kamuoyuna duyurmak üzere verildiği belirtildi.



TEB Eczacılık Akademisi 2017 Yılı Teşvik Ödülü'ne AGÜ'nün araştırma ve geliştirmeden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Baran'ın layık görüldüğü aktarılan açıklamada, Baran'a ödülünün, 25 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek törenle verileceği kaydedildi.