AGÜ "toplumsal etki sıralaması"nda Türkiye'de ilk sırada yer aldı
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Abdullah Gül Üniversitesi, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Times, Güncel, Haber

AGÜ "toplumsal etki sıralaması"nda Türkiye'de ilk sırada yer aldı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education'ın "toplumsal etki sıralaması"nda dünya üniversiteleri arasında 101-200 bandında yer alan tek Türk üniversitesi oldu.

24.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:16
AGÜ

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education'ın "toplumsal etki sıralaması"nda dünya üniversiteleri arasında 101-200 bandında yer alan tek Türk üniversitesi oldu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Times Higher Education, üniversitelerin toplumsal etkisini ölçen dünya sıralamasını açıkladı.

Birleşmiş Milletler'in "sürdürülebilir kalkınma hedefleri" göz önüne alınarak yapılan sıralamada AGÜ, dünya üniversiteleri listesinde genel kategoride aldığı toplam puanla 101-200 aralığında yer aldı.

AGÜ, Türkiye'deki en yüksek puanı ve sıralamayı alan üniversite olmakla birlikte ilk 200 içinde yer alan dünyanın en genç üniversitesi oldu.

Times Higher Education listesinde 201-300 bandında Bahçeşehir, Hacettepe, Koç, ODTÜ ve Özyeğin üniversiteleri, 301-400 bandında ise Ankara, Boğaziçi, Erciyes ve İstanbul Bilgi üniversiteleri yer aldı.

AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ise bu başarının tesadüf olmadığını, üniversitenin kuruluşundan beri devam eden 3. nesil üniversite modeli çerçevesinde geliştirdiği topluma katkı hedefinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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