AGÜ Teknopark kuruldu
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AGÜ Teknopark kuruldu

17.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:54
AGÜ Teknopark kuruldu

Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) teknopark kuruldu.

Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) teknopark kuruldu.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Teknopark, Sümer Kampüsü Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen imza töreniyle faaliyete geçti.

İmza törenine Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, AGÜ Vakfı adına vakıf üyesi Mustafa Çelik, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci katılarak ortaklık sözleşmesini imzaladı.

Burada konuşan Rektör Sabuncuoğlu, AGÜ Teknopark'ın, sürdürülebilir olmasını sağlamak için teknoloji Transfer Ofisi üzerinden Türkiye'deki kar amacı gütmeyen tek teknopark olarak kurduklarını, bu yönüyle de Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtti.

AGÜ'nün, yenilikçiliği ve yaratıcılığı özümsemiş bir üniversite olduğunu vurgulayan Rektör Sabuncuoğlu, AGÜ Teknopark'ın kar gelirini de yeni şirketler, bu şirketlerin eğitimi ve daha iyi Ar-Ge yapmaları için kullanılacağını aktardı.

En büyük hayallerinden birinin yenilikçi, sürdürülebilir ve özgün bir teknopark kurmak olduğunu anlatan Sabuncuoğlu, "Bunun için 5-6 yıl uğraştık ve bugün AGÜ Vakfımız, Ticaret Odamız, Sanayi Odamız ve belediyemizin de büyük katkılarıyla teknoparkı hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

AGÜ Vakfı Üyesi Mustafa Çelik de teknoparkın şehir ekonomisine ve şehir akademik camiasına olağanüstü katkılar sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

KTO Başkanı Gülsoy ise AGÜ Teknopark'ın hem şehrin hem de ülkenin ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.

KAYSO Başkanı Büyüksimitci de sanayisi ve teknolojileri ileri olan ülkelerde üniversitelerle şehrin ticaret ve sanayi odalarının iç içe geçmiş durumda olduğunu anlatı.

Konuşmaların ardından AGÜ, AGÜ Vakfı, Sanayi Odası ve Ticaret Odası arasında ortaklık sözleşmesi imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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