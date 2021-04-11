AGÜ Rektörü Sabuncuoğlu, "Yöneylem Araştırması Sıralamasına" girdi

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Stanford Üniversitesi tarafından yapılan Dünya Yöneylem Araştırması Sıralamasına Türkiye'den giren 3 akademisyenden biri oldu.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Stanford Üniversitesi tarafından yapılan Dünya Yöneylem Araştırması Sıralamasına Türkiye'den giren 3 akademisyenden biri oldu.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'deki Stanford Üniversitesi'nin "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanı Listesi"nde, "Yöneylem Araştırması"nda sıralamaya Türkiye'den Rektör Prof. Sabuncuoğlu'nun yanı sıra 3 akademisyen girmeyi başardı.

Sıralamada Sabuncuoğlu ile beraber MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erhan Erkut ve Yeditepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Linet Özdamar da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin