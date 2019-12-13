AGÜ Rektörü Sabuncuoğlu, 'Başarılı Bilim İnsanları' Arasında Yer Aldı

13.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:19

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, 1895 atıf sayısı ve 26 h-indeksi ile 'Başarılı Bilim İnsanları' arasında yer aldı.



ÜNİAR (Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı) Direktörü Prof. Dr. Engin Karadağ tarafından, Türkiye'deki üniversitelerin rektörlerinin akademik performansları ile ilgili istatistikler açıklandı.



Rektörler, bireysel akademik performansları, yapmış oldukları yayınlar ile bilimsel yayın performansının değerlendirilmesinde sıkça kullanılan ölçütlerden biri olan h-indeks sayısı ve yayınlarına yapılmış olan atıflara göre değerlendirildi.



Değerlendirme, bilim dünyası tarafından kullanılan ve akademik yükselmelerde kabul gören atıf indeksini, web ortamında sunan bir veri tabanı olan Web of Science'ın verilerine göre yapıldı.



Yapılan değerlendirmede, uluslararası yayınlarına 1895 atıf yapılan ve h-indeksi 26 olan AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, akademik performansı ile Türkiye'nin en başarılı rektörleri arasında yer aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA