AGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör'e "Araştırma Teşvik Ödülü"
Haberler » Güncel » AGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör'e "Araştırma Teşvik Ödülü" - Haber

AGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör'e "Araştırma Teşvik Ödülü"

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör'e "Araştırma Teşvik Ödülü" verildi.

20.12.2019 18:22 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:22
AGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör'e

(AGÜ) Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör'e "Araştırma Teşvik Ödülü" verildi.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan törende, ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı 2019 Yılı Ödülleri sahiplerini buldu.

Düzenlenen törende Bölüm Başkanı Güngör'ün ödülünü, AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu verdi.

ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı, seçkin bilim insanlarının, uygulamacıların çalışma ve hizmetlerini değerlendirmek, yetkinliklerini belgeleyerek, çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla her yıl özel ödüller veriyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler