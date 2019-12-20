AGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör'e "Araştırma Teşvik Ödülü"

20.12.2019 18:22 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:22

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör'e "Araştırma Teşvik Ödülü" verildi.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan törende, ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı 2019 Yılı Ödülleri sahiplerini buldu.

Düzenlenen törende Bölüm Başkanı Güngör'ün ödülünü, AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu verdi.

ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı, seçkin bilim insanlarının, uygulamacıların çalışma ve hizmetlerini değerlendirmek, yetkinliklerini belgeleyerek, çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla her yıl özel ödüller veriyor.

Kaynak: AA