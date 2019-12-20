AGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör'e Araştırma Teşvik Ödülü

20.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:46

Prof. Dr. Güngör'e ödülü, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan törende verildi.



Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı 2019 Yılı Ödülleri kapsamında, 'Araştırma Teşvik Ödülü'nü almaya hak kazandı.



Prof. Dr. Güngör'e ödülü ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi A Salonu'nda yapılan törende verildi. Güngör ödülünü, törene katılan AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu'ndan aldı.



Araştırma Teşvik Ödülü, araştırmalarıyla bilim alanlarından birinin gelişmesine katkıda bulunan ya da bu alanda ülke sorunlarının çözümüne yardımcı olan genç araştırmacılara veriliyor.



ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı, seçkin bilim insanlarının ve uygulamacıların, tüm bilim alanlarındaki araştırma ve uygulama çalışmaları ile hizmetlerini değerlendirmek, yetkinliklerini belgeleyerek, çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla her yıl özel ödüller veriyor.



Vakıf aynı zamanda, seçkin bilim adamlarının ve uygulamacıların, tüm bilim alanlarındaki araştırma ve uygulama çalışmaları ile hizmetlerini değerlendirmek, yetkinliklerini belgeleyerek çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla her yıl onur, bilim, hizmet, araştırma teşvik, teknoloji teşvik gibi ödüller veriyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA