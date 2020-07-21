AGÜ, öğrenci memnuniyetinde yine Türkiye 1'incisi oldu
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AGÜ, öğrenci memnuniyetinde yine Türkiye 1'incisi oldu

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), öğrencilerin en çok memnun olduğu üniversiteler sıralamasında, devlet üniversiteleri arasında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye 1'incisi oldu.

AGÜ, öğrenci memnuniyetinde yine Türkiye 1'incisi oldu
21.07.2020 09:06 | Son Güncelleme: 21.07.2020 09:16

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), öğrencilerin en çok memnun olduğu üniversiteler sıralamasında, devlet üniversiteleri arasında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye 1'incisi oldu.

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2020 yılı sonuçları yayınlandı. Araştırmaya göre en yüksek memnuniyet oranına sahip devlet üniversiteleri sıralamasında 1'nci olan AGÜ, tüm üniversiteler sıralamasında ise 5'nci oldu. Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından yapılan araştırmaya, 192 üniversiteden, tüm sınıflar düzeyinde yaklaşık 40 bin öğrenci katıldı. Araştırmada üniversiteler, öğrenme deneyimi, kampüs ve kampüs yaşamı, akademik destek, öğrenme imkanı, kişisel gelişim ve kariyer desteği, kurumun yönetiminden ve işleyişinden memnuniyet olmak üzere 6 kategoride değerlendirildi.

AGÜ araştırmada, akademik destek ve ilgi, kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet, kişisel gelişim ve kariyer desteği kategorilerinde devlet üniversiteleri arasında en çok puan alan üniversite oldu. Öğrenci memnuniyetinde birçok köklü üniversiteyi geride bırakan AGÜ, başarısını istikrarlı bir şekilde sürdürdü. 5 yıldır yapılmakta olan Memnuniyet Araştırması'nda devlet üniversiteleri arasında 2016 yılında 3'üncü, 2017 ve 2018 yıllarında 2'inci, 2019 ve 2020 yıllarında ise 1'inciliği elde eden AGÜ, tüm üniversiteler sıralamasında ise, 2016 ve 2018 yıllarında yılında ilk 7, 2017, 2019 ve 2020 yıllarında ise ilk 5'te yer aldı.

Rektör Sabuncuoğlu'na Altın Performans Ödülü

Memnuniyet Araştırması'nda çeşitli kriterlere göre rektörlerin performansları da ölçülerek, üstün performans gösterenler belirlendi. Rektör Prof. Dr. Sabuncuoğlu da Altın Performans Ödülü'ne layık görüldü. Prof. Dr. Sabuncuoğlu geçen yıl da Altın Performans Ödülü'ne layık görülmüştü. Rektör Sabuncuoğlu ayrıca, geçtiğimiz hafta açıklanan Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'ne de Türkiye'den giren 5 Rektörden biri olmuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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