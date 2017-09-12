Agü'nün Oyuncuları Sağlık Kontrolünden Geçti

AGÜ Kadın Basketbol takımı oyuncularından Danielle Nicole ve Gabriela Marginean sağlık kontrolünden geçti.



Sprocular, Memorial Kayseri Hastanesinde dahiliye, kardiyoloji, kulak burun boğaz ve ortopedi muayenelerinin yanı sıra EKG ve EFOR testinden geçirildi. Yapılan kontrol ve muayeneler sonucunda sporcuların hiçbirinde sağlık sorununa rastlanmadı. - KAYSERİ