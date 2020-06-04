AGÜ'nün Kovid-19 salgınına ilişkin 2 projesine TÜBİTAK'tan destek Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Ekonomi Bölümü öğretim üyelerinin 2 projesinin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK), "COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler" başlıklı proje çağrısı kapsamında destek almaya hak...

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Ekonomi Bölümü öğretim üyelerinin 2 projesinin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK), "COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler" başlıklı proje çağrısı kapsamında destek almaya hak kazandığı bildirildi.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Dr. Öğr. Üyesi Ali Yavuz Polat'ın yürütücülüğünü yaptığı "Covid-19 Salgınının Ekonomik Etkisinin Sektörel Bazlı ve Genel belirsizlik Endeksleriyle İncelenmesi ve Sektörel Acil Önlem Önerileri" adlı projede, Ekonomi Bölümü Dr. Araştırma Görevlisi Erhan Muğaloğlu araştırmacı olarak yer alıyor.

Projede sektörel bazlı ve genel belirsizlik endeksleri oluşturulması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomiye verdiği hasarın sektör bazlı endeksler üzerinden analiz edilmesi planlanıyor.

Bu sayede spesifik mali yardım paketlerinin hangi sektörlerde nasıl bir etki oluşturulabileceği tahmin edilecek ve politika yapımında önemli bir yol gösterici analiz aracı elde edilecek. Bu proje ile oluşturulacak sektörel ve genel belirsizlik endeksleri, ilerideki projeler ve politikalar için de önemli bir kaynak olacak.

Ekonomi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Umut Türk'ün yürütücülüğünü yaptığı, "Covid-19 Do¨neminde Uzaktan Yu¨ksek O¨gˆrenim: Nicel ve Nitel Analiz" adlı ikinci projede ise Dr. Öğr. üyeleri Armağan Teke Lloyd ve Elif Bengü ile öğretim görevlisi Burak Kağan Demirtaş araştırmacı olarak yer alıyor.

Bu projede de AGÜ örneği üzerinden Kovid-19 olağanüstü durumu ile birlikte başlatılan uzaktan eğitim faaliyetlerinin bir etki analizi yapılması amaçlanıyor.

Nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılarak iki aşamada yürütülecek projeyle, eş zamanlı ve farklı zamanlı metot ile yürütülen uzaktan eğitim faaliyetleri karşılaştırılarak bu metotların öğrenci başarısına etkilerinin belirlenmesi, Kovid-19 olağanüstü durumunda öğrenciyi başarıya taşıyan ve motive eden etkenlerin tespiti, uzaktan eğitim sürecinden daha çok etkilenen hassas grupların belirlenip bunlarla odak grup çalışmalarının yapılması hedefleniyor.

Kaynak: AA