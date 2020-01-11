AGÜ'nün "Kariyer Sohbetleri" etkinliği sürüyor

11.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:20

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından "Kariyer Sohbetleri" etkinliği düzenlendi.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, yüz tanıma teknolojisi alanında faaliyet gösteren teknoloji firması kurucusu Doç. Dr. Sadi Vural, "Dünyanın Tanıdığı Bir Mühendis Olmak" konulu konferans verildi.

Konferansta konuşan Vural, dijital dünya devleriyle rekabet etmenin yollarını ve sektörü takip eden değil, sektörü yönlendiren bir mühendis olma konusunda öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Kaynak: AA