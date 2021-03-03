AGÜ devlet üniversiteleri arasında öğrenci memnuniyetinde ilk sırada

Görev süresi dolan Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, son 2 senedir öğrenci memnuniyetinde devlet üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldıklarını bildirdi.

Üniversite yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Sabuncuoğlu, 8 yılda üniversitenin tanınırlığını artırdığı için Kayseri basınına teşekkür etti.

Kayseri'ye görev yaptıkları süreç içinde 13 ödül getirdiklerini hatırlatan Sabuncuoğlu, son 2 senedir öğrenci memnuniyetinde devlet üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldıklarını vurguladı.

Sabuncuoğlu, Türkiye'nin ilk vakıf destekli devlet üniversitesi olduklarını, Model Fabrika, Teknoloji Transfer Ofisi, Teknopark, AGÜ Akademi, Öğrenme Öğretme Merkezi ve ileri düzey araştırma laboratuvarlarını öğrenci ve öğretim elemanlarının kullanımına sunduklarını ifade etti.

Cumhuriyetin ilk fabrikalarından "Sümerbank Bez Fabrikası"nı bir bilim ve eğitim merkezine dönüştürdüklerini anımsatan Sabuncuoğlu, şunları kaydetti:

"Daha kuruluş aşamasındayken Türkiye'nin dört bir yanından en iyi öğrencilerin tercih ettiği AGÜ, devlet üniversiteleri arasında ilk 10'a girdi. Böylelikle yüzde 100 İngilizce eğitim yaparak Anadolu'da başarılı bir devlet üniversitenin kurulmasının da mümkün olduğunu gösterdi. AGÜ, TÜBİTAK'ın tersine beyin göçü programında en çok tercih edilen ilk 5 üniversiteden biri oldu. Üniversitemiz ilk mezunlarını 2018 yılında verdi. Aldıkları eğitimle donanımlı bir şekilde mezun olan öğrencilerimiz ya daha öğrenciyken iş teklifi aldı ya da mezun olduktan kısa bir süre sonra iş hayatına başladı. Bugüne kadar yüzde 90'ı istihdam edilen veya akademik kariyerine devam eden, yüzde 50'den fazlası ise henüz öğrenciyken iş teklifi alan Abdullah Gül Üniversitesi mezunları, rekabetçi ve hızla gelişen dünyaya uyum sağlayabilen bireyler olarak öne çıkmayı başardı."

Sabuncuoğlu, AGÜ'nün beceri temelli dil eğitimini müfredatına koyan Türkiye'deki ilk üniversite olduğunu ve öğretim sürecini dersliklerin dışına çıkararak sınıf dışı ortamlarda yeni öğrenme deneyimleri sunduğunu aktardı.

Sabuncuoğlu, AGÜ'nün, Birleşmiş Milletlerin kalkınma hedefleri doğrultusunda küresel sorunlara çözüm aranan ortak disiplinlerarası dersleri müfredatına koyan, kampüs içinde Model Fabrika kuran dünyada ilk üniversite olduklarını kaydetti.

Sabuncuoğlu, bir gazetecinin, göreve devam edip etmeyeceği, üniversitenin adının değiştirilip değiştirilmeyeceği sorularına, "AGÜ'nün isim değişikliği mümkün değil. Benim siyasetle ilgim yok. Olmadı, olmayacak. Ben işimle ilgilenirim. Görevi yorulduğum için bıraktım. Kariyerimin son 100 metresindeyim diyebilirim. Kan değişimi çok önemli." yanıtını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan