AGÜ'den Rektör Sabuncuoğlu ve 4 Akademisyen Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AGÜ'den Rektör Sabuncuoğlu ve 4 Akademisyen Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

08.12.2020 11:53 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:56
AGÜ'den Rektör Sabuncuoğlu ve 4 Akademisyen Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ve dört akademisyen, Stanford Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı tarafından yapılan araştırma sonucunda oluşturulan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ve dört akademisyen, Stanford Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı tarafından yapılan araştırma sonucunda oluşturulan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı.

Stanford Üniversitesi bilim insanlarından oluşan ekip, bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi değişkenlerden oluşan kompozit indikator bilimsel etki endeksini kullanarak, 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında, dünyanın en etkili bilim insanlarını belirledi.

Hem 2019 yılı verilerini hem de tüm kariyer verilerini içeren listelerde AGÜ, beş akademisyeniyle yer alarak önemli bir başarı gösterdi.

Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu 1895 atıf sayısı ve 26 h-indeksi ile listeye girerken, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, Ekonomi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eyüp Doğan ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Dooyoung Hah ve Öğretim Görevlisi Muhammed Faheem de "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" arasında yer aldı. - KAYSERİ

AGÜ'den Rektör Sabuncuoğlu ve 4 Akademisyen Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde
AGÜ'den Rektör Sabuncuoğlu ve 4 Akademisyen Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde
AGÜ'den Rektör Sabuncuoğlu ve 4 Akademisyen Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Türk akademisyen 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde
Türk akademisyen "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde
ALKÜ'lü profesör, 'dünyanın en etkili bilim insanları' listesinde
ALKÜ'lü profesör, 'dünyanın en etkili bilim insanları' listesinde
ERÜ'den 17 öğretim üyesi 'Dünyanın en etkili bilim insanları' listesinde yer aldı
ERÜ'den 17 öğretim üyesi "Dünyanın en etkili bilim insanları" listesinde yer aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Cem Yılmaz İrem Derici Demet Özdemir
Spor Serdar Aziz Sinan Gümüş Fatih Terim Gökhan Gönül Mbaye Diagne
Tüm Haberler Kız Türk Kaza Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AGÜ'den Rektör Sabuncuoğlu ve 4 Akademisyen Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 11:57:01. #1.15#
title