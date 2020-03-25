AGÜ'de "Çevrimiçi Destek Programı" başladı Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında öğrenciler için "Çevrimiçi Destek Programı" başlattı.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında öğrenciler için "Çevrimiçi Destek Programı" başlattı.

AGÜ'den yapılan açıklamaya göre, program kapsamında öğrenciler her akşam online olarak bir araya gelip deneyimlerini ve bilgilerini paylaşıyor.

Öncelikle gençlerin deneyimlerini paylaştığı, zaman zaman da uzman konukların yer aldığı platform, başta AGÜ öğrencileri olmak üzere tüm gençlere açık olup her akşam 21.00-21.40 saatleri arasında faaliyet göstermektedir.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AGÜ Gençlik Fabrikası Koordinatörü Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç, koronavirüs nedeniyle tüm etkinliklerin ve faaliyetlerin bu dönemde çevrimiçi olarak tüm gençlere açık olacağını belirtti.

Kaynak: AA