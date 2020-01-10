AGÜ, Alman demiryolları ile işbirliği anlaşması imzaladı

10.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:12

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Alman demiryolları şirketi Deutsche Bahn (DB) ile işbirliği anlaşması imzaladı.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, imzalanan anlaşmayla, AGÜ öğrencileri Deutsche Bahn şirketinde staj yapacak.

Anlaşma, Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ile Deutsche Bahn firmasının üst düzey yöneticileri Andreas Wegerif, Vincent van Houten ve Olena Tsymbal tarafından Berlin'de imzalandı.

Ayrıca, imzalanan anlaşmayla uluslararası proje, etkinlik, AR-GE çalışmaları, araştırma projeleri, seminer ve dersler de düzenlenecek.

Deutsche Bahn firma yöneticileri, AGÜ ve Kayseri'ye yapacakları ziyarette çeşitli iş birliği alanları belirleyecek.

Kaynak: AA