AGÜ Akademi'den Pazarlama Düşünceleri Eğitimi

AGÜ Akademi'den Pazarlama Düşünceleri Eğitimi

Eğitim, güncel pazarlama teknikleri hakkında genel bir bakış açısı geliştirmek amacıyla, Erciyes Anadolu Holding yöneticilerine verildiAbdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGÜ Akademi) ile Teknoloji Transfer Ofisi (AGÜ TTO) tarafından, güncel...

08.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:23
AGÜ Akademi'den Pazarlama Düşünceleri Eğitimi

Eğitim, güncel pazarlama teknikleri hakkında genel bir bakış açısı geliştirmek amacıyla, Erciyes Anadolu Holding yöneticilerine verildi


Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGÜ Akademi) ile Teknoloji Transfer Ofisi (AGÜ TTO) tarafından, güncel pazarlama teknikleri hakkında genel bir bakış açısı geliştirmek amacıyla, "Pazarlama Düşünceleri" konulu eğitim düzenlendi.


Sümer Kampüsü, Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen, şirket yöneticileri ve pazarlama-marka odaklı kariyerlerinde ilerlemek isteyen veya kariyer planı yapmayı hedefleyen kişilere yönelik düzenlenen eğitime, Erciyes Anadolu Holding yöneticileri katıldı.


AGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Yılmaz tarafından verilen eğitim 2 gün (30 saat) sürdü. Eğitimde güncel pazarlama teknikleri, marka konumlandırması, kariyer planlama gibi konulara yer verildi.


AGÜ Akademi ve AGÜ TTO tarafından düzenlenen bu tür eğitim çalışmaları devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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