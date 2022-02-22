AGÜ, 3 ayrı Kalite Sertifikası ve Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu sahibi oldu - Haberler
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AGÜ, 3 ayrı Kalite Sertifikası ve Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu sahibi oldu

AA, Ergün Haktanıyan - Güncel
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AGÜ, 3 ayrı Kalite Sertifikası ve Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu sahibi oldu

Abdullah Gül Üniversitesi "Gençlik Programı Gönüllülük Faaliyeti Kalite Sertifikası (ESC50)" kapsamında 3 ayrı sertifika almaya hak kazandı.

Abdullah Gül Üniversitesi"Gençlik Programı Gönüllülük Faaliyeti Kalite Sertifikası (ESC50)" kapsamında 3 ayrı sertifika almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Eurodesk Temas Noktası" olarak yaklaşık 7 senedir faaliyet gösteren Gençlik Fabrikası, 2021 yılında Avrupa Dayanışma Programı'na yaptığı Gençlik Programı Gönüllülük Faaliyeti Kalite Sertifikası (ESC50) başvurusu sonucunda "Kalite Sertifikası Lider" rolü, "Kalite Sertifikası Destekleyen" rolü ve "Kalite Sertifikası Ev Sahibi" rolü için sertifikaların sahibi oldu.

Programa yapılan 169 başvuru içinde uygunluk kriterlerini sağlayan kuruluşlar arasında yer alan AGÜ Gençlik Fabrikası ayrıca Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu Türkiye Ulusal Ajansı'na sunulan 103 başvurudan uygunluk kriterlerini taşıyan 20 proje arasında yer alarak Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu'nu almaya da hak kazandı.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Abdullah Gül Üniversitesi, Erasmus, gençlik, Güncel, Haberler

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