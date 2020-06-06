AGÜ, "2020 Asya Ödülleri"ne aday gösterildi Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Times Higher Education'ın (THE) Asya Üniversiteler Zirvesi kapsamında vereceği 2020 Asya Ödüllerinde, "Yılın Uluslararası Stratejisi" kategorisine aday gösterildi.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Times Higher Education'ın (THE) Asya Üniversiteler Zirvesi kapsamında vereceği 2020 Asya Ödüllerinde, "Yılın Uluslararası Stratejisi" kategorisine aday gösterildi.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamada, toplumsal etki sıralamasında dünya üniversiteleri arasında 2 yıldır ilk 200'e giren tek Türk üniversitesi olan AGÜ'nün, Asya Üniversiteler Zirvesi kapsamında 2020 Asya Ödüllerine aday gösterildiği belirtildi.

AGÜ'nün "Yılın Uluslararası Stratejisi" kategorisinde finale kalan 8 üniversite arasında yer aldığı aktarılan açıklamada, "AGÜ, hazırladığı uluslararasılaşma stratejisi ile bu kategoride finale kalan tek Türk üniversitesi olurken, yarışmanın ödül töreni ise Kovid-19 nedeniyle 17 Kasım'da online gerçekleştirilecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, üniversitelerin eğitim, araştırma ve topluma katkı misyonlarını önemsediklerini ve AGÜ'yü uluslararasılaşmaya önem veren bir üniversite olarak kurduklarını anlattı.

Yaptıkları çalışmaların AGÜ'ye uluslararası başarılar kazandırdığına dikkati çeken Sabuncuoğlu, THE, Quacquarelli Symonds (QS) ve Multirank gibi dünyanın önde gelen uluslararası derecelendirme kuruluşlarının sıralamalarında önemli dereceler elde ettiklerini aktardı.

Kaynak: AA