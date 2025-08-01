Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sınav takvimine göre AGS sonuçları, 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü açıklanacak. ÖSYM, sonuçları genellikle sabah saatlerinde erişime açtığı için, bu yıl da benzer bir saat dilimi bekleniyor. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile sorgulayabilecekler. AGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2025 yılı itibarıyla ilk kez uygulanan Akademik Giriş Sınavı (AGS) ve beraberinde gerçekleştirilen Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçlarının açıklanacağı tarih milyonlarca aday tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sınav takvimine göre AGS sonuçları, 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü açıklanacak. ÖSYM, sonuçları genellikle sabah saatlerinde erişime açtığı için, bu yıl da benzer bir saat dilimi bekleniyor. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile sorgulayabilecekler.

AGS VE ÖABT SINAVININ DETAYLARI

AGS sınavı, öğretmen adaylarının akademik yeterliliğini ölçmek amacıyla düzenlendi. Bu sınav, hem kamu hem özel sektörde öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar için önemli bir aşama haline geldi. Sınav, 13 Temmuz 2025 tarihinde sabah saat 10.15'te başladı. Adaylara 80 soru için toplam 110 dakika süre tanındı. Böylece sınav saat 12.05'te sona erdi.

Aynı günün öğleden sonrası ise ÖABT oturumu gerçekleştirildi. ÖABT sınavı ilköğretim öğretmenleri için 90 dakika, ortaöğretim öğretmenleri için ise 70 dakika sürdü. Öğleden sonraki oturum saat 14.45'te başladı.

SONUÇLAR SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM geçmiş yıllardaki sınav sonuçlarını genellikle sabah saatlerinde duyurduğu için, AGS sonuçlarının da benzer şekilde sabah 09.00 ile 11.00 saatleri arasında açıklanması bekleniyor. Ancak resmi saat bilgisi verilmediği için, adayların sabah saatlerinden itibaren düzenli aralıklarla ÖSYM sistemini kontrol etmeleri faydalı olacaktır.

ADAYLARIN YAPMASI GEREKENLER

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, ÖSYM'nin sonuç ekranına T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak sınav puanlarını ve başarı sıralamalarını görebilecekler. Özellikle mobil uygulamalar üzerinden de sorgulama yapılabileceği için sonuç günü sistem yoğunluğu yaşanması durumunda alternatif kanallar da değerlendirilebilir.

Ayrıca adayların sınav sonuçlarını belgelemek adına ekran görüntüsü alması ya da çıktısını alması önerilir. Sonuçlar, atama ve başvuru süreçlerinde resmi belge olarak sunulabilir.

İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Adaylar, sonuçlarda hata olduğunu düşünmeleri durumunda ÖSYM'nin sunduğu itiraz sürecinden yararlanabilecekler. İtirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren belirli bir süre içinde yapılmalıdır. Bu süre genellikle 5 ila 7 gün arasında değişmektedir. İtiraz işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilir ve belirli bir ücret karşılığında yapılır. Bu nedenle adayların açıklama tarihinden hemen sonra duyuruları dikkatlice takip etmeleri büyük önem taşır.

PUAN HESAPLAMA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

AGS sınavı, genel yetenek ve genel kültür alanlarından oluşan çoktan seçmeli sorular içermektedir. Yanlış cevapların doğruyu götürdüğü sistemde 4 yanlış 1 doğruyu etkisiz hale getirir. Bu durum net puanların hesaplanmasında büyük rol oynamaktadır. ÖSYM, her sınavda olduğu gibi bu sınavda da standart sapma ve ortalama üzerinden aday puanlarını hesaplayarak sıralama oluşturur.

ÖSYM'DEN RESMİ DUYURULAR BEKLENİYOR

Sonuçların açıklanacağı gün sadece puanlar değil, aynı zamanda sınava dair istatistiksel veriler ve değerlendirme raporları da paylaşılabilir. Bu bilgiler genellikle sınava katılım oranı, başarı ortalaması, en yüksek ve en düşük puan gibi verileri içerir. Bu veriler, sınavın genel değerlendirmesi açısından önem taşır.

ADAYLAR NE YAPMALI?

Adayların sınav sonuçlarını öğrendikten sonra kariyer planlarını gözden geçirmeleri, varsa tercih sürecine hazırlanmaları ve öğretmenlik başvurularını takip etmeleri gerekecek. Özellikle kamuya atanmak isteyen adaylar için KPSS ve mülakat süreçleriyle bağlantılı yeni bir dönem başlayacak.

KISACA HATIRLATMA

• AGS sınavı: 13 Temmuz 2025'te yapıldı

• Sonuç açıklama tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba

• Tahmini açıklama saati: Sabah 09.00–11.00 arası

• Sonuç sorgulama: T.C. kimlik numarası ve şifre ile

• İtiraz süresi: Açıklamadan itibaren birkaç gün içinde

• Tercih ve atama süreci: Sonuçlardan sonra başlayacak