AGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ | 2025 MEB AGS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

AGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ | 2025 MEB AGS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?
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2025 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) için başvuru süreci yakından takip ediliyor. Özellikle sınavı kaçıran adaylar, AGS geç başvuru tarihi ve detaylarını araştırıyor. "AGS geç başvuru ne zaman?" sorusu, en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Akademi Giriş Sınavı'na katılmak isteyen adaylar, AGS geç başvuru tarihini kaçırmamak için resmi açıklamaları bekliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da geç başvuru imkânı sunulması bekleniyor. Adaylar, AGS geç başvuru süreciyle ilgili gelişmeleri MEB'in resmî kanallarından takip ediyor. Peki, 2025 MEB AGS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? İşte detaylar...

2025 MEB AGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre MEB AGS geç başvuruları, 28 Mayıs 2025 tarihinde alınacak.

AGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ | 2025 MEB AGS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

MEB AGS NE ZAMAN 2025?

2025 MEB-AGS sınavı, 13 Temmuz 2025 tarihinde iki oturum halinde gerçekleştirilecektir. Sınavın detayları ve konu dağılımları Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır.

AGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ | 2025 MEB AGS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

AGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

AGS başvuru ücreti, her bir oturum için 570,00 TL olarak belirlenmişti. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda ise sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak 28 Mayıs 2025 tarihinde ödenecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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