AGROTECH 24. ULUSLARARASI TARIM FUARI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AGROTECH 24. ULUSLARARASI TARIM FUARI

Habermetre - Haberler | Toplum
AGROTECH 24. ULUSLARARASI TARIM FUARI

AGROTECH 24. ULUSLARARASI TARIM FUARIAnkara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen AGROTECH 24. Uluslararası Tarım Fuarına, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) açtığı tanıtım standıyla katılım sağladı.

AGROTECH 24. ULUSLARARASI TARIM FUARIAnkara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen AGROTECH 24. Uluslararası Tarım Fuarına, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ( Tkdk ) açtığı tanıtım standıyla katılım sağladı. Birçok etkinliğe ev sahipliği yapan fuarın açılış töreninde konuşan TKDK Başkan Vekili Dr. Muhammed Adak, tarım sektörüne sağladıkları desteklerle üretici ve çiftçilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Gölbaşı fuar alanında gerçekleşen ve sektör paydaşlarının bir araya geldiği fuarda, TKDK standına katılımcıların ilgisi yoğun oldu. Tanıtım standına gelen ziyaretçilere TKDK'nın hibe destekleri, desteklenen sektörler ve proje başvuru süreçleri hakkında bilgi verildi. 16 Eylül'de Perşembe günü ziyaretçilere kapılarını açan fuar, 19 Eylül Pazar günü sona erecek.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Mustafa Demir Mustafa Destici Mesut Özil
Magazin Bergen Kylie Jenner Amelia Hamlin Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Cristiano
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatma Şahin Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AGROTECH 24. ULUSLARARASI TARIM FUARI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 14:29:05. #1.17#