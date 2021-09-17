AGROTECH 24. ULUSLARARASI TARIM FUARI

AGROTECH 24. ULUSLARARASI TARIM FUARIAnkara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen AGROTECH 24. Uluslararası Tarım Fuarına, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ( Tkdk ) açtığı tanıtım standıyla katılım sağladı. Birçok etkinliğe ev sahipliği yapan fuarın açılış töreninde konuşan TKDK Başkan Vekili Dr. Muhammed Adak, tarım sektörüne sağladıkları desteklerle üretici ve çiftçilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Gölbaşı fuar alanında gerçekleşen ve sektör paydaşlarının bir araya geldiği fuarda, TKDK standına katılımcıların ilgisi yoğun oldu. Tanıtım standına gelen ziyaretçilere TKDK'nın hibe destekleri, desteklenen sektörler ve proje başvuru süreçleri hakkında bilgi verildi. 16 Eylül'de Perşembe günü ziyaretçilere kapılarını açan fuar, 19 Eylül Pazar günü sona erecek.

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