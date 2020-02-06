"Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı" kapılarını açtı

06.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:00

Avrupa'nın do¨rt bu¨yu¨k tarım fuarı arasında gösterilen "Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı" 15. kez kapılarını açtı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı Fuar İzmir'deki organizasyonun açılış töreninde yaptığı konuşmada, tarım sektörünü İzmir'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sektörün önemine işaret eden Ayyıldız, "Doğal kaynaklar azalıyor. Küresel ısınma tarım alanlarını, ormanları ve su kaynaklarını da tehdit ediyor. Tarım ve hayvancılığın öneminin gelecekte artacağı gözüküyor." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuarın ülke ekonomisine yapacağı katkıya dikkati çekti.

Tarımın çok yönlü bir sektör olduğunu belirten Soyer, "Tarım sadece ekonomik yönüyle değil toplumsal, ekolojik, tarihsel konularıyla değerlendirilecek geniş bir mesele. Hızla artan dünya nüfusu ve tükenen kaynakları tarımın ve gıda sisteminin önemini her geçen gün daha da fazla ortaya çıkarıyor." diye konuştu.

Organizasyonu düzenleyen fuarcılık şirketinin yönetim kurulu Başkanı Fatih Tan, organizasyona gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti aktardı. Fatih Tan, bu yıl fuarda ilk defa yöresel lezzet stantlarına yer verdiklerini de dile getirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli, Vali Ayyıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e günün anısına plaket verildi.

700 milyon dolarlık iş hacmi beklentisi

Avrupa'nın do¨rt bu¨yu¨k tarım fuarı arasında gösterilen, Türkiye'nin en büyük tarım fuarına 75 ülkeden 950 firmadan temsilciler ile yaklaşık 360 bin ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

Yapılacak ikili go¨ru¨s¸meler kapsamında fuarın 700 milyon doları as¸an is¸ hacmi olus¸turması hedefleniyor.

9 Şubat'ta kadar sürecek fuarda, "Koyun-Keçi Güzellik Yarışması", "Ağır Abiler Yarışması", "Yoğurt Yeme Yarışması" gibi etkinlikler de yer alıyor.

Kaynak: AA