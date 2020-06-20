Agrivirtual-Tarım ve Hayvancılık Sanal Fuarı 22 Haziran'da ziyaretçilere açılıyor Yerli ve milli yazılım katkılarıyla hazırlanan "Agrivirtual-Tarım ve Hayvancılık Sanal Fuarı", 22 Haziran'da kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Yerli ve milli yazılım katkılarıyla hazırlanan "Agrivirtual-Tarım ve Hayvancılık Sanal Fuarı", 22 Haziran'da kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Dünyada tarım ve hayvancılık makinaları sektöründe ilk sanal fuar olma özelliğini taşıyan AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı'nın açılışı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından 22 Haziran'da gerçekleştirilecek. Ticaret Bakanlığının destekleri, Makine İhracatçı Birliği organizasyonu ve Selçuk Üniversitesinin işbirliğiyle düzenlenen sanal fuar, 22-26 Haziran tarihleri arasında 24 saat ziyaretçilere açık olacak. Fuar 100'e yakın makine ve hayvancılık makinaları sektöründe katılımcıyı dünyanın dört bir yanından gelen alıcılarla bir araya getirecek. Fuarda ziyaretçiler, tarım ve hayvancılık sektöründeki tüm gelişmeleri www.agrivirtual.com.tr internet adresine girerek daha yakından görme fırsatı bulabilecek.

Sektöründe bir ilk olan fuar, katılımcılar ile ziyaretçilere fuar alanını üç boyutlu olarak gezme imkanı sağlanmasının yanı sıra firmaların ziyaretçileriyle anlık mesajlaşma ile görüntülü görüşme olanağı da sunacak. Sanal fuar etkinliğinde web sitesi dört dilde kullanıcıların hizmetinde olacak.

Selçuk Üniversitesinin yerli ve milli yazılım katkılarıyla hazırlanan AgriVirtual sanal fuarı, Türk mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin ulaştığı noktanın yakından izlenebileceği bir mecra olma özelliğini de taşıyor. Salgının sosyal izolasyonu mecbur kıldığı bu dönemde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın talimatıyla başlatılan sanal fuar ve sanal ticaret heyetleri gibi öncü çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, söz konusu çalışmalarla ihracatçıların önündeki engellerin kaldırılması amaçlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA