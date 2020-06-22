AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı Açılışı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı Açılışı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinden en çok etkilendikleri dönemi geride bıraktıklarını ifade ederek, "Mayıs ayında toparlandık, inşallah haziran ayında ihracatımızı tekrar eski rakamlara getirmek adına önemli...

22.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:49

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinden en çok etkilendikleri dönemi geride bıraktıklarını ifade ederek, "Mayıs ayında toparlandık, inşallah haziran ayında ihracatımızı tekrar eski rakamlara getirmek adına önemli gelişme içerisindeyiz." dedi.

Ticaret Bakanlığının desteğiyle Makine İhracatçıları Birlikleri organizasyonunda Selçuk Üniversitesi tarafından ilk yerli ve milli yazılımla düzenlenen "AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı"nın açılışı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan TİM Başkanı Gülle, özellikle Kovid-19 pandemisiyle başlayan sürecin, dünyanın dengesini değiştirirken ve ticaretini etkilerken, sektörlerin ve ihracatçıların iş yapış biçimlerine çok farklı uygulamalar kazandırdığını belirtti.

Gülle, Bakan Pekcan'ın göreve gelmesiyle Ticaret Bakanlığının dijital uygulamalarındaki gelişim ve hükümetin destekleriyle pandemi döneminde bile ticareti kesintiye uğratmadan sürdürdüklerine dikkati çekerek, "Kovid-19 pandemisi sürecinden en çok etkilendiğimiz dönemi geride bıraktık. Mayıs ayında toparlandık, inşallah haziran ayında ihracatımızı tekrar eski rakamlara getirmek adına önemli gelişme içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Fuar ile bugün ticaret tarihine not düşülecek bir olayın gerçekleştiğini anlatan Gülle, "Bu organizasyonun tarihi anlamda çok büyük başarılar getirmesini diliyorum." dedi.

"Bu deneyimi, sektör olarak rakiplerimizden önce yaşayacağız"

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, tarım makinaları ihracatında sağladıkları yıllık artışın ortalama yüzde 18-19 olduğunu söyledi.

"Bu segmentin bizim için bir başka önemi, dış ticaret açığı değil fazlası veriyor olmasıdır." diyen Karavelioğlu, şunları kaydetti:

"Tarım makinalarında 2019 yılını 1 milyar 41 milyon dolar ihracat, 282 milyon dolar ithalat ile kapattık. Bu büyük başarımız, ülkemizin sahip olduğu sıra dışı tarımsal çeşitlilik ve potansiyele dayanıyor. Türkiye, her türlü iklim ve toprak özellikleri sayesinde, her türlü tarıma uygun makine ve sistemler geliştirebiliyor. Öte yandan dünyada, Kovid-19 sebebiyle hızla daralmış tüketim ve mal ticareti içinde payını artırmayı başarabilen tek sektör de tarımdır."

İmalatçıların Ar-Ge ve inovasyon altyapılarını kurmalarına ve bu kavramları içselleştirmelerine destek vermekle mükellef olduklarını belirten Karavelioğlu, "Tarımla uğraşanların bütün dinginliklerine rağmen, fuarlarının görkemli festivallere, şovlara dönüştüğü ve iple çekildiği bir alanda dijital çözümler geliştirmenin zorluğunun farkında olmakla birlikte, bu deneyimi, sektör olarak, rakiplerimizden önce yaşayacak olmanın heyecanını

derinden hissediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fuar ile eşanlı webinarlar düzenlenecek

Açılış konuşmalarının ardından 3 boyutlu olarak tasarlanan fuarın tanıtımı ve nasıl ziyaret edileceği anlatıldı.

Bakan Pekcan, fuara katılım sağlayan firmalarla görüntülü görüşme gerçekleştirerek firma yetkililerinden bilgi aldı.

Fuarın açılışını takiben sektörün önde gelen kanaat önderlerinin katılımıyla eşanlı webinarlar düzenlenecek.

AgriVirtual Fuarı'na 2 binin üzerinde ziyaretçinin katılması bekleniyor. Küresel ölçekte tarım ve hayvancılık sektöründe yapılan ilk sanal fuar olma özelliğini de taşıyan söz konusu etkinlikte fuar alanı üç boyutlu olarak tasarlandı.

Sanal fuarın web sitesi dört dilde hizmet veriyor, ziyaretçilerin sanal gerçeklikle fuar alanında gezmelerine imkan tanınırken, firmaların ziyaretçileriyle anlık mesajlaşmayla görüntülü görüşme imkanları sunuluyor.

AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı Açılışı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil Haber
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Haber
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı Haber
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak Haber
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Haber
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
Salgının en kötü günü! Dünya üzerinde en çok vaka yaşanan günü geride bıraktık
Salgının en kötü günü! Dünya üzerinde en çok vaka yaşanan günü geride bıraktık
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi
Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi
Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var
Son Dakika: Sel nedeniyle evinden çıkamayan engelli kız hayatını kaybetti
Son Dakika: Sel nedeniyle evinden çıkamayan engelli kız hayatını kaybetti
Maske cezasından kaçan vatandaş sığındığı iş merkezinde kıskıvrak yakalandı
Maske cezasından kaçan vatandaş sığındığı iş merkezinde kıskıvrak yakalandı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Kadir Ekinci Halife Hafter Mustafa Şentop Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Burcu Esmersoy Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Bülent Uygun Sergen Yalçın Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Gaziantep
Şu an buradasınız: AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı Açılışı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 15:08:07. #1.14#
title