AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı Açılışı
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AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı Açılışı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinden en çok etkilendikleri dönemi geride bıraktıklarını ifade ederek, "Mayıs ayında toparlandık, inşallah haziran ayında ihracatımızı tekrar eski rakamlara getirmek adına önemli...

AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı Açılışı
22.06.2020 13:53 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:56

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinden en çok etkilendikleri dönemi geride bıraktıklarını ifade ederek, "Mayıs ayında toparlandık, inşallah haziran ayında ihracatımızı tekrar eski rakamlara getirmek adına önemli gelişme içerisindeyiz." dedi.

Ticaret Bakanlığının desteğiyle Makine İhracatçıları Birlikleri organizasyonunda Selçuk Üniversitesi tarafından ilk yerli ve milli yazılımla düzenlenen "AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı"nın açılışı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan TİM Başkanı Gülle, özellikle Kovid-19 pandemisiyle başlayan sürecin, dünyanın dengesini değiştirirken ve ticaretini etkilerken, sektörlerin ve ihracatçıların iş yapış biçimlerine çok farklı uygulamalar kazandırdığını belirtti.

Gülle, Bakan Pekcan'ın göreve gelmesiyle Ticaret Bakanlığının dijital uygulamalarındaki gelişim ve hükümetin destekleriyle pandemi döneminde bile ticareti kesintiye uğratmadan sürdürdüklerine dikkati çekerek, "Kovid-19 pandemisi sürecinden en çok etkilendiğimiz dönemi geride bıraktık. Mayıs ayında toparlandık, inşallah haziran ayında ihracatımızı tekrar eski rakamlara getirmek adına önemli gelişme içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Fuar ile bugün ticaret tarihine not düşülecek bir olayın gerçekleştiğini anlatan Gülle, "Bu organizasyonun tarihi anlamda çok büyük başarılar getirmesini diliyorum." dedi.

"Bu deneyimi, sektör olarak rakiplerimizden önce yaşayacağız"

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, tarım makinaları ihracatında sağladıkları yıllık artışın ortalama yüzde 18-19 olduğunu söyledi.

"Bu segmentin bizim için bir başka önemi, dış ticaret açığı değil fazlası veriyor olmasıdır." diyen Karavelioğlu, şunları kaydetti:

"Tarım makinalarında 2019 yılını 1 milyar 41 milyon dolar ihracat, 282 milyon dolar ithalat ile kapattık. Bu büyük başarımız, ülkemizin sahip olduğu sıra dışı tarımsal çeşitlilik ve potansiyele dayanıyor. Türkiye, her türlü iklim ve toprak özellikleri sayesinde, her türlü tarıma uygun makine ve sistemler geliştirebiliyor. Öte yandan dünyada, Kovid-19 sebebiyle hızla daralmış tüketim ve mal ticareti içinde payını artırmayı başarabilen tek sektör de tarımdır."

İmalatçıların Ar-Ge ve inovasyon altyapılarını kurmalarına ve bu kavramları içselleştirmelerine destek vermekle mükellef olduklarını belirten Karavelioğlu, "Tarımla uğraşanların bütün dinginliklerine rağmen, fuarlarının görkemli festivallere, şovlara dönüştüğü ve iple çekildiği bir alanda dijital çözümler geliştirmenin zorluğunun farkında olmakla birlikte, bu deneyimi, sektör olarak, rakiplerimizden önce yaşayacak olmanın heyecanını

derinden hissediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fuar ile eşanlı webinarlar düzenlenecek

Açılış konuşmalarının ardından 3 boyutlu olarak tasarlanan fuarın tanıtımı ve nasıl ziyaret edileceği anlatıldı.

Bakan Pekcan, fuara katılım sağlayan firmalarla görüntülü görüşme gerçekleştirerek firma yetkililerinden bilgi aldı.

Fuarın açılışını takiben sektörün önde gelen kanaat önderlerinin katılımıyla eşanlı webinarlar düzenlenecek.

AgriVirtual Fuarı'na 2 binin üzerinde ziyaretçinin katılması bekleniyor. Küresel ölçekte tarım ve hayvancılık sektöründe yapılan ilk sanal fuar olma özelliğini de taşıyan söz konusu etkinlikte fuar alanı üç boyutlu olarak tasarlandı.

Sanal fuarın web sitesi dört dilde hizmet veriyor, ziyaretçilerin sanal gerçeklikle fuar alanında gezmelerine imkan tanınırken, firmaların ziyaretçileriyle anlık mesajlaşmayla görüntülü görüşme imkanları sunuluyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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