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Ağrıspor, Barikat04 ve esnaf el ele

Ağrı Barikat04 Taraftar Grubu tarafından "Ağrıspor-Esnaf El Ele Süper Lig'e" kampanyası başlatıldı.

Ağrıspor, Barikat04 ve esnaf el ele
17.06.2020 12:06 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:09

Ağrı Barikat04 Taraftar Grubu tarafından "Ağrıspor-Esnaf El Ele Süper Lig'e" kampanyası başlatıldı.

Barikat04 Taraftar Grubu'nun başlattığı "Ağrıspor-Esnaf El Ele Süper Lig'e" kampanyası ile günlük 1 TL karşılığında esnafa verilecek kampanya logosu esnaf tarafından iş yerlerinin camlarına yapıştırılacak. Ağrı 1970 Spor taraftarları bu iş yerlerinden alışveriş yaparak hem esnafa hem de Ağrı

1970 Spor'a destek olacak

Barikat 04 Taraftar Grubu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Taraftar grubumuzun öncülüğünde başlatılan kampanya hususunda Ağrıspor-Esnaf El Ele Süper Lig'e adlı çalışmalarımız an itibariyle başlamış bulunmaktadır. Kampanya gereği günlük 1 TL bedeli karşılığında esnafımıza vereceğimiz sticker (kampanya logosu), iş yerlerinin görünen dış cephelerine yapıştırılarak kulübümüze destek oldukları belirtilmiş olacaktır. Bununla birlikte binlerce Ağrıspor sevdalıları bu iş yerlerinden alışveriş yaparak bizlere destek olduklarını göstereceklerdir. Kampanya hususunda bilgi almak isteyen kıymetli Ağrı esnafımız bizlerle irtibata geçmeleri yeterli olacaktır. " - AĞRI

Kaynak: İHA

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