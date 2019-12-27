Ağrılılardan yerli otomobil fabrikası talebi
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Ağrılılardan yerli otomobil fabrikası talebi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yerli otomobil fabrikasının Ağrı'ya kurulmasını istedi.

27.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:19
Ağrılılardan yerli otomobil fabrikası talebi

Belediye Başkanı Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yerli otomobil fabrikasının Ağrı'ya kurulmasını istedi.


Paylaşımında Tekstil Kent projesi ile dünya devi tekstil firmalarının Ağrı'da üretim yapmaya başladığını belirten Sayan, yerli otomobil fabrikasının Ağrı'ya kurulması ile, Ağrı'dan Asya'ya çok rahat araba ihracatı yapılacağını söyledi.


Sayan paylaşımında: "Milli ve Yerli otomobil fabrikası Ağrı'ya yakışır. Dünya tekstil devlerinin üretim yeri olarak seçtikleri ilimizi otomobil fabrikasıyla taçlandırmalıyız. Bütün Asya ülkelerine satarız" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA
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