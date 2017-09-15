Ağrılılara Konuk Olan Tekgöz; Yöre Dernekleri Zenginliğimizdir

Eskişehir Ticaret Odası Başkan Adayı Erdoğan Tekgöz, önümüzdeki salı günü seçim irtibat bürosunun açılışını yapmaya ve projelerini açıklamaya hazırlanırken, bir yandan da toplumun çeşitli kesimlerine yönelik görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Tekgöz ve ekibi bu kez de Es Ağrılılar Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetimi ile bir araya geldi. Dernek Başkanı Mehmet Şerif Karaca ve arkadaşları tarafından son derece samimi bir ortamda ağırlanan Erdoğan Tekgöz, Eskişehir'deki yöre derneklerinin kentin en büyük zenginliklerinden biri olduğunu ifade etti.

DEĞİŞİM HAREKÂTI BAŞLAYACAK

Hemşeri derneklerine üye olan sanayici ve işadamlarının şehir ekonomisine katkısının inkar edilemez olduğunu vurgulayan Tekgöz, diğer STK'larla olduğu gibi yöre dernekleriyle de güçlü işbirliği içinde olacaklarını söyledi. ETO Başkan Adayı Erdoğan Tekgöz, Eskişehir Ticaret Odası'nın 7 Ekim'deki seçimlerinde yönetimin kendilerine emanet edilmesi halinde büyük bir değişim harekâtı başlanacağının altını da çizdi. Tekgöz, "Bu değişim; kentin esnafının, tüccarının, girişimci gençleri ve kadınlarının Ticaret Odası'ndan beklentilerine karşılık verecek bir değişim olacak" diye konuştu. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Ağrılılar da Başkan Tekgöz'e adaylık sürecinde başarılar diledi, seçimle ilgili ayrıntılı bilgi aldı.

