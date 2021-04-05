Ağrılı vücutçulardan büyük başarı
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Ağrılı vücutçulardan büyük başarı

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Ağrılı vücutçulardan büyük başarı

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sporcularından büyük başarı.Antalya'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonasında Ağrılı sporcular büyük bir başarıya imza attı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sporcularından büyük başarı.

Antalya'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonasında Ağrılı sporcular büyük bir başarıya imza attı. 1-4 Nisan 2021 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ve Milli Takım seçmeleri müsabakalarında Ağrılı sporcuların başarısı göz kamaştırdı.

Antrenör Çetin Demir yönetiminde şampiyonaya katılan Ağrılı sporculardan Ömer Çeçen Tekerlekli Sandalye Bedensel Engelli kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Talip İlhan büyükler 70 kilo kategorisinde Türkiye ikincisi, Mehmet Dağabakan gençler 70 kilo kategorisinde Türkiye üçüncüsü ve 166 bikini fitness bayanlar kategorisinde Nurefşah Kaşka ise Türkiye Şampiyonu oldu. - AĞRI

Ağrılı vücutçulardan büyük başarı
Ağrılı vücutçulardan büyük başarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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