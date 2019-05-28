Ağrılı sporcuların yüzme ve güreş başarısı

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde spor yapan sporcular, yüzme ve güreşte yeni başarılara imza attı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Samsun ilinde yapılan Analig Final yarışmalarında Türkiye üçüncüsü olan Muhammed Ensar Erdoğan ve antrenörleri Gökhan Şengül ile Tuba Çiftçi'yi makamında kabul etti.

100 metre sırt üstü kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü kazanan Erdoğan'ı tebrik eden Demir, Ağrı'nın son zamanlarda yüzme branşında elde ettiği başarıların kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Demir, "Yüzücülerimiz sezon boyunca genel toplamda 93 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar. Bu başarıda emeği olan başta antrenörlerimizi ve azimle hırsla çalışan sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." diye konuştu.

Spor Şube Müdürü Cemil Budak da sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Budak, Malatya'da yapılan 11 yaş güreş grup şampiyonasına katılan Ağrılı güreşçi Mesut Söğüt'ün de 34 kilo sıkletinde şampiyon olma başarısı gösterdiğini ifade etti.

Kaynak: AA