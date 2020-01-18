Ağrılı sporcuların kick boks başarısı

18.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:48

Ağrılı sporcular, Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda 4 madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 11-16 Ocak'ta Antalya'da gerçekleştirilen şampiyonada, Ağrılı sporcular 1 altın,1 gümüş ve 2 bronz madalya aldı.

Türkiye genelinden 2 bine yakın sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, Ağrılı sporculardan Tuba Çolo 1'incilik, Serhat Akçay 2'ncilik,Özgür Mikail Barış ile Mehmet Aktaş da kategorilerinde 3'üncülük elde etti.

Kaynak: AA