Ağrılı sporcuların kayak başarısı
Haberler » Güncel » Ağrılı sporcuların kayak başarısı - Haber

Ağrılı sporcuların kayak başarısı

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi kayakçıları, Erzurum'da düzenlenen kayaklı koşu müsabakalarında 10 madalya kazandı.

03.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:32
Ağrılı sporcuların kayak başarısı

Gençlik ve İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi kayakçıları, 'da düzenlenen kayaklı koşu müsabakalarında 10 madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kayak Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu 2. Yarışları'nın Erzurum'da tamamlandığı bildirildi.

Ağrılı sporcuların yarışlarda 10 madalya kazandığı aktarılan açıklamada, Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası finallerinin 8-9-10 Mart'ta Bolu'da organize edileceği ifade edildi.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler