Ağrılı sporcuların kayak başarısı
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi kayakçıları, Erzurum'da düzenlenen kayaklı koşu müsabakalarında 10 madalya kazandı.
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi kayakçıları, Erzurum'da düzenlenen kayaklı koşu müsabakalarında 10 madalya kazandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye Kayak Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu 2. Yarışları'nın Erzurum'da tamamlandığı bildirildi.
Ağrılı sporcuların yarışlarda 10 madalya kazandığı aktarılan açıklamada, Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası finallerinin 8-9-10 Mart'ta Bolu'da organize edileceği ifade edildi.
Kaynak: AA