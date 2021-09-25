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Ağrılı sporcular, ayak tenisinde bölge ikincisi oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ağrılı sporcular, ayak tenisinde bölge ikincisi oldu

Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası Van grubunda Ağrılı sporcular, bölge ikincisi oldu.

BİTLİS (İHA) - Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası Van grubunda Ağrılı sporcular, bölge ikincisi oldu.

8 takımın katılım gösterdiği turnuvaya Van, Bitlis, Ağrı ve Hakkari illerinden sporcular katıldı. Ozan Özdemir, Hüseyin Ataş, İbrahim Kaya ve Ömer Telhan'ın oluşturduğu Ağrı Çarşı isimli takım, ilk karşılaşmasında Van Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademisi'ni 2-1 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada Hakkari temsilcilerini 2-0 ve 3-0 lık sonuçlarla mağlup etti.

Yarı Finalde Bitlis temsilcisi Özgüzeldere Spor'u 2-0 geçen Ağrı temsilcisi, Van temsilcisi 100.Yıl Gençlik Spor'a 2-1 mağlup olarak turnuvadan ikinci olarak ayrıldı.

Turnuvayı değerlendiren takım kaptanı Ozan Özdemir, "Güzel bir organizasyon oldu. İlimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Hedefimiz ilerleyen yıllarda Türkiye Şampiyonu olarak Ağrı'ya dönmek olacak. Bu turnuvada bizlere desteğini esirmeyen takım hocamız Erol Polat'a da teşekkür etmek istiyorum" dedi. - AĞRI

Ağrılı sporcular, ayak tenisinde bölge ikincisi oldu

Ağrılı sporcular, ayak tenisinde bölge ikincisi oldu

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