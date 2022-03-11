Ağrılı sporcu Türkiye şampiyonu oldu

ANTALYA (İHA) - Ağrılı bedensel engelli sporcu Sezer Aydemir, Vücut Geliştirme branşında Türkiye Şampiyonu oldu.

9-13 Mart 2022 tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılan Vücut geliştirme Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde, tekerlekli sandalye bedensel engelliler kategorisinde antrenör Çetin Demir yönetiminde yarışan Ağrılı sporcu Sezer Türkiye Şampiyonu oldu. Aydemir elde ettiği bu başarı ile Milli Takıma seçilme hakkını elde etmiş oldu.

Sezer Aydemir yapmış olduğu açıklamada, "Spora ilk olarak vücut sağlığım için başladım. Daha sonra Çetin hocamın yönlendirmesi ile spor yapmaya başladım. Geçer katıldığım yarışmada Türkiye üçüncü oldum. Antalya'da düzenlenen yarışmada Türkiye şampiyonu oldum. Elimden tutup beni spor yapmaya teşvik ettiği Çetin hocama çok teşekkür ediyorum. Hedefim Avrupa şampiyonasında ülkemin şanlı bayrağını en iyi şekilde temsil edip, benim gibi engelli kardeşlerimi spora kazandırmaktır" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / Spor