Ağrılı Sporcu Türkiye şampiyonu oldu

ANTALYA (Bültenler) - 9-13 Mart 2022 tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılan Vücut geliştirme Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde, tekerlekli sandalye bedensel engelliler kategorisinde antrenör Çetin Demir yönetiminde yarışan Ağrılı sporcu Sezer Türkiye Şampiyonu oldu.

Sezer Aydemir elde ettiği bu başarı ile Milli Takıma seçilme hakkını elde etmiş oldu.

Kimin Elinde Tuttuysa Şampiyon Yaptı

Vücut Geliştirme ve Fitness Antrenörü Çetin Demir, şampiyon çıkarmaya devam ediyor. Daha önce Muhammed Ali Bulgar, Ömer Çeçen gibi Avrupa ,Dünya ve Türkiye şampiyonu sporcuları Milli Takıma kazandıran Çetin Demir, başarılı sporcu çıkarmaya devam ediyor.

Çetin Demir'in son şampiyon sporcusu Sezer Aydemir yapmış olduğu; Spora ilk olarak vücut sağlığım için başladım. Daha sonra Çetin hocamın yönlendirmesi ile spor yapmaya başladım. Geçer katıldığım yarışmada Türkiye üçüncü oldum. Antalya'da düzenlenen yarışmada Türkiye şampiyonu oldum. Elimden tutup beni spor yapmaya teşvik ettiği Çetin hocama çok teşekkür ediyorum. Hedefim Avrupa şampiyonasında ülkemin şanlı bayrağını en iyi şekilde temsil edip, benim gibi engelli kardeşlerimi spora kazandırmaktır dedi.

Antrenör Çetin Demir ise yapmış olduğu açıklamada; 9-13 Mart 2022 tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılan Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmeleri tekerlekli sandalye bedensel engelliler kategorisinde sporcum Sezer Aydemir Türkiye şampiyonu oldu. Sporcumu azminden ötürü tebrik ediyorum. İnşallah Sezer ile beraber daha çok çalışıp ülkemizi Avrupa sahnesinde en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz dedi.

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