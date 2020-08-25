Ağrılı oto yıkamacıların 'kullanılmış maske ve eldiven' korkusu Ağrılı oto yıkamacılar, yıkanmak üzere kendilerine getirilen araçlarda bırakılan kullanılmış maske ve eldivenler nedeniyle korona virüse yakalanmaktan endişe ediyorlar.

Ağrılı oto yıkamacılar, yıkanmak üzere kendilerine getirilen araçlarda bırakılan kullanılmış maske ve eldivenler nedeniyle korona virüse yakalanmaktan endişe ediyorlar.

Pandemi süreci ile birlikte iç ve dış temizliğinin yapılması için oto yıkamacılara getirilen araçlarda bırakılan kullanılmış maske ve eldivenlerin bulunması, oto yıkamacıları tedirgin ediyor. Yaptıkları işin birebir teması gerektirdiğini söyleyen oto yıkamacılar, araçlarda bırakılan kullanılmış maske ve eldivenler yüzünden korona virüse yakalanma risklerinin çok yüksek olduğunu belirttiler.

Sıkıntılı bir salgın hastalık döneminden geçtiklerini, bu yüzden araçların içerisindeki kirden ve pislikten rahatsızlık duyduklarını dile getiren oto yıkamacı Gökhan Biber: "Aracın içerisindeki hijyen kurallarının hiçbir şekilde yapılmamış olması, bir aracın bir iki ay yıkanmaması tabi ki de bir virüs ve bakteri çoğalmasına neden oluyor. Araç içerisinde yaşadığımız sıkıntılar, insanların kendi maskeleri ve eldivenleri hep yerde olduğu için bundan dolayı yoğun bir sıkıntı çektik. Kullandığımız ürünlerin hepsini her yıkamadan sonra ilaçlayıp, dezenfekte ettikten sonra kendi ellerimizi ve araç içerisinde kullandığımız fırça olsun bez olsun bütün malzemeleri steril bir şekilde dezenfekte etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Bu eldiven ve maskeleri arabaya değil de çöpe de atabilirsiniz"

İnsanların bize her pisliği temizlemek zorundaymışız gözüyle bakmalarından rahatsızlık duyduklarını dile getiren bir başka oto yıkamacı Emrah Karahan, "Sıkıntılarımız kullanılmış maske ve eldivenleri arabaların içinde bırakmaları. Hep temas halinde olduğumuz için yüksek bir risk içeriyor. Bu eldiven ve maskeleri arabaya değil de çöpe de atabilirsiniz" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA