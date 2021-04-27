Ağrılı öğretmenlerden Suriyeli hasta öğrencinin ailesine destek
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Ağrılı öğretmenlerden Suriyeli hasta öğrencinin ailesine destek

Ağrılı öğretmenlerden Suriyeli hasta öğrencinin ailesine destek
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'da öğretmenler, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan Suriyeli öğrencileri Havin Horo'nun ailesine maddi yardımda bulundu.

Ağrı'da öğretmenler, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan Suriyeli öğrencileri Havin Horo'nun ailesine maddi yardımda bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Hikmet Koman İlkokulunda okuyan 3. sınıf öğrencisi Horo, 4 ay önce beyin kanaması geçirdi.

Okul öğretmen ve idarecileri, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat olduktan sonra tedavisi tamamlanarak Yavuz Mahallesindeki evine getirilen Horo'nun ailesine destek amacıyla aralarında para topladı.

Horo'yu evinde ziyaret eden öğretmenler, aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunarak topladıkları parayı teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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