Ağrılı öğrencilerin sinema mutluluğu

01.10.2019 18:40

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ağrı Belediyesi iş birliğiyle kente gelen sinema tırında bugüne kadar sinemaya gitmeyen öğrenciler için gösterim düzenlendi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın eşi Gülşah Sayan'ın girişimleri sonucu kente gelen sinema tırı, 15 Nisan, Atatürk ve İsmet Ömeroğlu ilkokullarında öğrencileri sinemayla tanıştırdı.

Mobil sinema tırında 3 gün boyunca toplam 2 bin öğrenci gruplar halinde ilk kez beyaz perdede 6 film izledi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle çocuklara gezici sinema tırında sinema izletmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sosyal belediyecilik alanında yapacakları projeler ve çalışmalar ile her bireye hitap edecek bir belediyecilik ortaya koyacaklarını ifade eden Sayan, şöyle devam etti:

"Hem eğlenme hem de sosyal belediyecilik anlamında sinema ilimizde her kesime ulaşmıyor. Biz Ağrı Belediyesi olarak bir nebze de olsa öğrencilerimizi sinema ile tanıştırmak için Bakanlığımız iş birliği ile gezen sinemayı ilimize getirerek öğrencilerimizle buluşturduk. Çocuklarımızı mutlu etmek, sosyalleşme alanı açmak ve kişiliklerinin pozitif yönde gelişimine katkıda bulunmak için sinema kültürü ile tanışmalarını sağladık."

Sinemayla tanışan öğrenciler yaşadıkları mutluluğu dile getirerek, Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA