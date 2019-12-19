Ağrılı öğrenciler kasiyersiz kantinde organik besleniyor

19.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:30

Ağrı'daKİ Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda öğrenciler, meyvelerin bulunduğu kasiyersiz kantinden alışveriş yapıyor.

Okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulama ile öğrencilere küçük yaşta alışveriş ve sorumluluk kültürünün yanı sıra dürüstlük ve güvenirlik davranışının kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Okullarda ve kantinlerde zararlı gıda yerine organik ürünler görmek istediklerini belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Okullarımızda portakal, muz, mandalina ve elma gibi ürünlerin odluğu organik kantinler istiyoruz. Bu okulumuzda da bunu başlattık. İnşallah bütün Ağrı genelinde organik ürünlerin olduğu kantinler olmasını istiyoruz. Çocukların daha sağlıklı yiyeceklerle buluşması ve onların daha sağlıklı olmasını istiyoruz. Bu anlamda da önemsiyoruz. Zaten şuanda Ağrı genelinde kantinlerimizi denetliyoruz. Zararlı yiyeceklere kesinlikle müsaade etmiyoruz. Bu anlamda özellikle organik ürünleri teşvik etmeye çalışıyoruz. Kantinlerde özellikle meyvelerin yer almasını istiyoruz. Şeker ve çikolata gibi sağlıksız yiyecekleri kantinimizde istemiyoruz ve müsaadede etmiyoruz."

Kaynak: AA