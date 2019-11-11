Ağrılı lise öğrencileri yabancı dili "İngilizce Sokağı"nda öğrenecek

11.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:12

Ağrı'da, öğrencilerin yabancı dil öğrenmelerinin teşvik edilmesi amacıyla liselerde "İngilizce Sokağı" oluşturulacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin dil bilincini ve gelişimini desteklemek, günlük yaşamını kolaylaştırmak ve pratikteki uygulamayla öğrencilerin dil öğrenmesini sağlamak amacıyla il merkezindeki liselerin koridorlarında temsili otel, hastane, banka, kütüphane ve hava limanı ile İngilizce Sokağı oluşturulacağı belirtildi.

Söz konusu sokak sayesinde liselerin koridorlarına, merdivenlerine ve duvarlarına yabancı dilde kelimeler yazılıp görsellerle süsleneceği belirtilen açıklamada, bu sokak aracılığıyla öğrencilerin İngilizce'yi sadece sınıfta değil okul koridorlarında da görerek, yaşayarak öğrenmelerinin sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, bir süre önce Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda İngilizce öğretmenleriyle bir araya geldiğini belirterek, toplantıda il merkezindeki 27 lisede okul koridorlarında İngilizce Sokağı oluşturma kararını aldıklarını aktardı.

Tekin, "Müdürlüğümüzün destekleriyle liselerimizdeki İngilizce öğretmenlerimiz tarafından okul koridorları, merdivenleri ile duvarlarına yabancı dilde kelimeler yazılacak ve görselleriyle okullarımız renklendirilecek. Böylece yabancı dilde öğrencilerin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve pratikte uygulamayla öğrenmelerini sağlanacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA