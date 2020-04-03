Ağrılı küçük Yiğit, kumbarasındaki harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Ağrılı 10 yaşındaki Yiğit Külçek, kumbarasında biriktirdiği okul harçlıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Ağrılı 10 yaşındaki Yiğit Külçek, kumbarasında biriktirdiği okul harçlıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

İlkokul 4. sınıf öğrencisi Külçek, kumbarasındaki parayla yazdığı mektubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırması için Belediye Başkanı Savcı Sayan'a teslim etti. Külçek'in duyarlı davranışından etkilenen Sayan da küçük çocuğa tablet ve bisiklet hediye edip dolayı teşekkür etti.

Başkan Sayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Külçek'in dün akşam kendisine mesaj atıp kumbarasındaki parayı devlete bağışlamak istediğini söyledi. Bugün Külçek'i belediyeye davet ettiklerini ifade eden Sayan, şöyle konuştu:

"Kumbaranın içerisindeki harçlığı devlete bağışladı. Biz de bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza göndereceğiz. Yiğit kardeşimizin koca yüreğinden öpüyoruz. Bence bu Türkiye'deki herkese mesajdır. Bağış, yardım ve Milli Dayanışma Kampanyası'na uyduruk şeylerle karşı çıkan insanların, Ağrılı Yiğit Külçek'ten alacağı çok büyük bir ders var. Yiğit kardeşimizin bu davranışı birlik, beraberlik ve dayanışma açısından bir örnektir. Doğu'daki çocukların geleceği açısından bir örnektir. Demek ki böyle çocuklarımız var, böyle yiğitlerimiz var. Böyle yiğitlerin ülkesi hiçbir zaman diz çökmez, Allah'ın izniyle çökmeyecektir."

Yaşlıların dışarıya çıkmamasını isteyen Yiğit Külçek de kampanyaya verdiği destekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA