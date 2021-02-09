Ağrılı kayaklı koşucular, karlı dağlarda şampiyonalara hazırlanıyor
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Ağrılı kayaklı koşucular, karlı dağlarda şampiyonalara hazırlanıyor

09.02.2021 10:43 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:46
Ağrılı kayaklı koşucular, karlı dağlarda şampiyonalara hazırlanıyor

Ağrı'da aralarında ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceleri bulunan sporcuların da bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kayaklı koşu takımı, şampiyonalarda başarı elde etmek için karlı dağlarda antrenman yapıyor.

Ağrı'da aralarında ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceleri bulunan sporcuların da bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kayaklı koşu takımı, şampiyonalarda başarı elde etmek için karlı dağlarda antrenman yapıyor.

Küpkıran Mahallesi'nde bulunan karlı dağlarda snowtrack ile düzenlenmiş pistlerde deneyimli antrenörleri eşliğinde antrenman yapan sporcular, dondurucu soğuklara rağmen çalışmalarını aksatmıyor.

Antrenmanlarda kaş ve kirpiklerinde kırağı oluşan sporcuların bu zorlu çalışması, drone ile havadan görüntülendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, gazetecilere yaptığı açıklamada, milli sporcuların yanı sıra yeni spora başlayan gençlerin de çok yetenekli olduğunu söyledi.

Sporcuların yılın dört mevsimi antrenmanlarına ara vermeden devam ettiğini ifade eden Budak, şöyle konuştu:

"Burada hem mili hem de altyapı sporcularımız var. Türkiye Şampiyonası'na da hazırlanıyoruz. Erzurum'da düzenlenen birinci etap yarışmalarında toplam 18 madalya aldık. Geçenlerde Bolu Gerede'de Balkan Şampiyonası yapıldı. Sporcularımızdan biri ikinci, diğeri de üçüncü oldu. Soğuk hava bizi yıldırmıyor. Biz her alanda spor yapmaya hazırız. Kayaklı koşunun benliğinde zaten soğuk hava var, sıcağı bulamazsınız. Çocuklar zaten antrenman yaparken koştuklarında ısınıyorlar."

Milli sporcu Cihan Kartal da soğuk havaların antrenman yapmalarına engel olmadığını belirterek, emeklerinin karşılığını almak için daha çok çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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