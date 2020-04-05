Ağrılı kadınlar Tekstilkent'te maske üretiyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Ağrılı kadınlar Tekstilkent'te maske üretiyor - Haberler
Tekstilkent, Koronavirüs, Ağrı, Güncel

Ağrılı kadınlar Tekstilkent'te maske üretiyor

Ağrı Valiliğince hayata geçirilen ve çoğunluğu kadın çalışanlardan oluşan Tekstilkent'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bölgenin ihtiyacını karşılamak için maske üretiliyor.

05.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:14
Ağrılı kadınlar Tekstilkent'te maske üretiyor

Ağrı Valiliğince hayata geçirilen ve çoğunluğu kadın çalışanlardan oluşan Tekstilkent'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bölgenin ihtiyacını karşılamak için maske üretiliyor.

Valilik tarafından 2018 yılında İl Özel İdaresi kaynaklarıyla temeli atıldıktan kısa süre sonra üretime geçen ve 3 yılda 20 bin kişiye istihdam sağlaması amaçlanan 4 etaplı Tekstilkent'te maske imalatına başlandı.

Türkiye'nin önde gelen giyim firmalarının üretim merkezinin olduğu Tekstilkent'te tamamına yakını kadın çalışanlardan oluşan 300 kişi, Control Tekstil'de dünyada ve ülkede baş gösteren koronavirüs salgınına karşı bölgenin ihtiyacını karşılamak amacıyla maske üretimine geçti.

Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin alındığı tesiste sosyal mesafeye dikkat ederek beyaz önlük giyip maske ve eldiven takan işçiler, başta Ağrı olmak üzere bölgenin maske ihtiyacını karşılamak için yoğun mesai yapıyor.

Maskeler Ağrı halkına ücretsiz dağıtılacak

Firma yetkililerinden Servet Uzak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vali Süleyman Elban'ın katkılarıyla maske üretimine başladıklarını söyledi.

Günde ortalama 200 bin maskeyi 300 personelle ürettiklerini ve ihtiyaç halinde üretimi arttıracak kapasiteye sahip olduklarını ifade eden Uzak, şöyle konuştu:

"Ürettiğimiz maskeler Ağrı başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafına ve kurumlarımıza gönderiyoruz. Ağrı halkına ücretsiz maske dağıtımı kararı aldık. Burası yaklaşık 1,5 yıl önce kurulan bir tesis. Yüzde 80'i kadınlardan oluşan 300 kişilik personel kadromuz var. Tekstilkent kurulmadan önce evlerinde olan kadınlar, şimdi maske üreterek Türkiye'ye katkıda bulunuyorlar. Haftada 1 milyon maske üretiyoruz. İcap ettiğinde daha fazla maske üretmeyi hedefliyoruz. Ağrı'da maske sıkıntısı olmayacak inşallah. Şu an makinelerimizi bekliyoruz, yeni makineler geldiğinde maskelerin dışında tulum ve bone üretmeyi planlıyoruz."

"Korkup kaçmak yerine kalıp destek olup üretmeye çalışıyoruz"

Maske üreten kadınlardan Hacer Tendürek de koronavirüse karşı ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini ve maske üretip topluma yardımcı olmak istediklerini anlattı.

Tekstilkent kurulmadan önce ev hanımı olduğunu ve 1,5 yıl önce iş sahibi olup çalışmaya başladığını belirten Tendürek, şunları kaydetti:

"Tamamıyla bizi ayakta tutan bir firma. Burada bize her türlü yardımcı oluyorlar. Bu zorlu savaşta korkup kaçmak yerine kalıp destek olup üretmeye çalışıyoruz. Sahipleri burayı kapatıp bizi mağdur etmek yerine ayakta durup bizim de onlara destek olmamızı sağladılar. Kadınlar her zaman güçlü olduğu için bu konuda da birbirlerine desteklerini eksik etmiyorlar. Maske üretiminde de el ele, sırt sırta verdik. Tamamıyla yükü omzumuza aldık. Hep beraber maske üretimine devam ediyoruz."

Tendürek, kadınlar olarak Türkiye'yenin her türlü maske ihtiyacını karşılamak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti Haberler
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın 'Kesinti yapılmasın' çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti Haberler
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haberler
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı Haberler
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz Haberler
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara 'aptal' dedi
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara "aptal" dedi
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok
Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mustafa Destici Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Dilan Çıtak Guido Senia Fahrettin Koca
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Sergen Yalçın Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Wuhan Polis Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Ağrılı kadınlar Tekstilkent'te maske üretiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 12:32:53. #1.14#
title