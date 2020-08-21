Ağrılı kadınlar 'Halk Eğitim Kursları' ile meslek sahibi oluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ağrılı kadınlar 'Halk Eğitim Kursları' ile meslek sahibi oluyor

Ağrılı kadınlar 'Halk Eğitim Kursları' ile meslek sahibi oluyor Ağrılı kadınlar, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan kurslar sayesinde hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de sosyal aktivitelerde bulunuyor.

21.08.2020 13:03 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:11

Ağrılı kadınlar 'Halk Eğitim Kursları' ile meslek sahibi oluyor

AĞRI - Ağrılı kadınlar, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan kurslar sayesinde hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de sosyal aktivitelerde bulunuyor.

Korona virüs salgını nedeni ile alınan tedbirler kapsamında bu yıl kurslarına bir süre ara veren Ağrı Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, normalleşme süreci ile birlikte açtığı yeni kurslarla faaliyetlerine yeniden baladı.

Günlük işlerinden arta kalan zamanlarını boş geçirmeyerek Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda ücretsiz açılan kurslara katılım gösteren Ağrılı kadınlar ise, sanat, spor, kültür ve eğitim alanında kendilerini geliştirme imkanı bularak meslek sahibi oluyor.

Merkezin açtığı kurslara ilgi gösteren kadınlardan bazıları, burada meslek edinip kursu tamamladıktan sonra kendi iş yerini açıyor, bazıları da ilk defa okuma yazma öğrenmenin sevincini yaşıyor.

Ağrı Halk Eğitim Merkezi ve Akşam sanat Okulu Müdürü Kasım İhsan Polat yaptığı açıklamada: "Ülkemizdeki normalleşme süreci ile birlikte kurslarımıza kaldığımız yerden maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek devam ediyoruz. Şu an ana binamızda kadınlarımızın istihdamına yönelik üç tane kursumuz devam etmektedir. Kadınlarımız yaptıkları ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Aynı zamanda kadınlarımıza farklı faaliyetlerle sosyal ve psikolojik anlamda destek sağlıyoruz. Ayrıca resi, müzik ve diğer saat dallarını kapsayan kurslarımız da var. İnşallah süreç normalleşmeye devam ettikçe biz kurs ve kursiyer sayımızı arttırmaya devam edeceğiz. Bu kurslarla kadınlarımıza istihdam alanı sağlamaya devam edeceğiz. Eylül ayı sonu itibari ile şartlar Sağlık Bakanlığımızın uygun gördüğü koşullarda kurslarımızı sürdüreceğiz." dedi.

"Pandemi sürecinde kursların tekrardan açılmasını sabırsızlıkla bekledim'

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu kurslarına yaklaşık iki yıldır gelip ve Naht Sanatı öğrenen onlarca kadında biri olan Songül Deniz ise: "Geçen yıl okullar başlamadan önce halk eğitim kursuna yazıldım. Benden önce gelen Komşumun tavsiyesi ile başladım. İlk olarak geçici sürece evdeki can sıkıntıma alternatif olsun diye başladım. Ama zamanla çok alıştım. Filografi ve Naht sanatı öğreniyoruz. Burada bizim gibi onlarca kadın geliyor. Hepimiz çok alışmışız. Hem sosyal açıdan hem de mesleki eğitim açısından. Yaklaşık iki yıldır devam ediyoruz. Her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz. Bura da hem sanat hem de meslek öğreniyoruz. Bu kurslardan sertifikasını alan kadınlar çoğu kendi iş yerlerini açıyor. Bende buradan öğrenip ve yaptığım tabloları satıp aynı zaman da para kazanıyorum. Ama bu pandemi sürecinde kurslara ara verildi. Bizde gelemeyince evde epey bir eksikliğini yaşadık. Buradaki ortama oldukça alışmışız. Bu süreçte arkadaşlarımızla sürekli telefonda görüştük. Kursların yeniden açılmasını hepimiz sabırsızlıkla bekledik" şeklinde konuştu.

'Gerekli tedbirlerimizi alarak kursumuza devam ediyoruz'

Pandemi sürecinde bir süre ara verilen kurslara normalleşme süreci ile birlikte yeniden başladıkları için oldukça mutlu olduklarını belirten Deniz, devamında şunları söyledi: " Normalleşme süreci ile birlikte kursumuz eğitmenlerimiz eşliğinde tekrardan açıldı. Arkadaşlarımızla yeniden sosyal mesafe kurallarına uyarak bir araya geldik. Çalışmalarımız ve eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada evliyim. çocuğum var. Çocuğum okula gittiği zaman daha rahat geliyorum. Eşimde bana destek veriyor. Her şey çok güzel gidiyor. Buraya öncelikli amacım terapi. Buradaki arkadaşlarımızda hem evde boş durmamak hem de meslek sahibi olmak amacıyla geliyorlar. Çoğu da meslek öğreniyor. Ben buradan bütün kadınlara bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini söylemek istiyorum."

Ağrılı kadınlar 'Halk Eğitim Kursları' ile meslek sahibi oluyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Cinsellik
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu Magazin
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı Ekonomi
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı Ekonomi
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı Dünya
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım Güncel
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Fahrettin Altun'un paylaştığı Erdoğan fotoğrafında kadrajda görünmeyen kısımda Fatih Sondaj gemisi var
Fahrettin Altun'un paylaştığı Erdoğan fotoğrafında kadrajda görünmeyen kısımda Fatih Sondaj gemisi var
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz
Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz
Erdoğan'ın vereceği müjdeye dakikalar kala İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir paylaşım daha geldi
Erdoğan'ın vereceği müjdeye dakikalar kala İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir paylaşım daha geldi
Real Madrid, Galatasaray'a Rodriguez'le görüşmesi için onay verdi
Real Madrid, Galatasaray'a Rodriguez'le görüşmesi için onay verdi
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi
Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi
Sahte engelli raporu çıkartan 40 kişi gözaltına alındı! Aralarında kamu görevlileri de var
Sahte engelli raporu çıkartan 40 kişi gözaltına alındı! Aralarında kamu görevlileri de var
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
Pazardaki maskesiz esnaflardan biri kamerayı görünce parayı maske olarak kullandı
Pazardaki maskesiz esnaflardan biri kamerayı görünce parayı maske olarak kullandı
Osmanlı paşasının torunu Emine Danyeri Lyoen Adana'da yaşamını yitirdi
Osmanlı paşasının torunu Emine Danyeri Lyoen Adana'da yaşamını yitirdi
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Donald Trump Meral Akşener Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Hadise Ozan Güven Hande Erçel Sertab Erener
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Dha Samsun Antalya Karadeniz
Şu an buradasınız: Ağrılı kadınlar 'Halk Eğitim Kursları' ile meslek sahibi oluyor - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 13:11:10. #1.15#
title